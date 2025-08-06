Раскрыты псевдонимы исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

В материалах дела упоминаются неустановленные лица с кличками «Сайфулло», «Ахи», «Тальхи», «Абумескин»

Следствием установлены псевдонимы, использовавшиеся исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и другими фигурантами дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что некоторые обвиняемые использовали одинаковые псевдонимы.

Исполнители теракта Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода* для конспирации использовали псевдонимы «Абдуллох», «Сухроб» и «Ибрагим» соответственно. Мухаммадсобир Файзов* был известен под псевдонимом «Солех».

Назримад Лутфуллои* и Джумахон Курбонов* использовали общий псевдоним «Акбар», а Мустаким Солиев* и Зубайдулло Исмоилов* представлялись как «Собир».

Другие установленные псевдонимы: Якубджони Юсуфзода* — «Якуб», Мухаммад Шарипзода* — «Абу-Хатоб», Умеджон Солиев* — «Мухаммад», Шахромджон Гадоев* — «Анас».

Объявленный в розыск фигурант дела использовал клички «Щикорчи», «Шеринар», «Форух» и «Биё Рафиг», а еще один разыскиваемый Алохимхон Беков носил псевдоним «Абу Мунзир». В материалах дела также упоминаются неустановленные лица с кличками «Сайфулло», «Ахи», «Тальхи», «Абумескин».

Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили травмы. Ущерб оценен в 6 млрд рублей.

В начале августа Второй западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела о теракте. На скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, а остальные — в содействии террористической деятельности. Процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора.

Рената Валеева