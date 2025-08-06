Депутаты предложили ввести водительские права для управления питбайками

За первые шесть месяцев 2025 года в авариях на питбайках погибли 10 детей, еще 235 получили тяжелые травмы

Фото: Реальное время

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением приравнять питбайки и электромотоциклы эндуро к мопедам, для управления которыми требуются водительские права категории «М». Об этом сообщает РИА «Новости».

По статистике, приведенной вице-спикером в обращении, за первые шесть месяцев 2025 года в авариях на питбайках погибли 10 детей, еще 235 получили тяжелые травмы. Рост таких происшествий составил 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом продажи питбайков увеличились в три раза — с 5 до 15 тысяч штук с начала года.

— Считаю, что в первую очередь питбайки и эндуро необходимо официально приравнять к мопедам, для управления которыми нужны права категории «М». Сейчас приобретение питбайка или эндуро не требует наличия прав, что делает их легкодоступными для несовершеннолетних, — подчеркивается в документе.

Кроме того, Чернышов предлагает пересмотреть классификацию питбайков и эндуро как спортивного инвентаря, поскольку это позволяет избегать требований к транспортным средствам (регистрация, техосмотр, страховка, номера). По мнению вице-спикера, такая классификация создает у родителей ложное впечатление о «безопасной игрушке».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В числе дополнительных мер, предложенных Чернышовым, — обязательное задержание техники при выявлении факта управления несовершеннолетним без сопровождения законного представителя или в запрещенных местах, с помещением на специализированную стоянку. Также предлагается ужесточить административную ответственность за допуск несовершеннолетнего к управлению питбайком и рассмотреть возможность введения ощутимых штрафов, конфискации техники при повторных нарушениях и штрафов за продажу питбайков несовершеннолетним без согласия родителей.

Вице-спикер Госдумы также считает необходимым инициировать уточнение ПДД и технических регламентов, чтобы четко определить статус питбайков и эндуро, исключить их использование вне специально отведенных мест и ввести обязательную маркировку техники с предупреждениями о запрете дорожного использования.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана приняли закон, запрещающий розничную продажу бензина лицам, не достигшим 18 лет.

Рената Валеева