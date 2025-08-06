Товарооборот Татарстана и Афганистана вырос на 25%

Делегация республики эти дни находится в Афганистане с рабочим визитом

Товарооборот между Татарстаном и Афганистаном увеличился на 25% в прошлом году. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, передает Минпромторг республики.

5 августа Олег Коробченко встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Афганистане Дмитрием Жирновым. Также министр и представители татарстанских предприятий обсудили перспективы сотрудничества с заместителем премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадаром.

— В 2023 году в Кабуле начал работу Российский деловой центр. Считаю, что сотрудничество с Афганистаном можно усилить по ряду направлений — взаимной торговле, сельскому хозяйству, энергетике, логистике и многим другим, — подчеркнул Коробченко.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в таких областях, как строительство электростанций, сетей водоснабжения, заводов, поставка и сервис грузовой техники, вертолетов, подготовка инженерных кадров.

На 6 августа запланирован ряд дальнейших переговоров.



3 июля Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.

Рената Валеева