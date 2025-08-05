«Рубин» сорвал трансфер полузащитника Мехди Дорваля из-за разногласий по личным причинам

В прошлом сезоне Дорваль сыграл 37 матчей за «Бари» в серии B, забив четыре гола и сделав шесть голевых передач

Казанский «Рубин» не смог договориться с полузащитником Мехди Дорвалем о переходе в команду, несмотря на достигнутую договоренность с его клубом «Бари», подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе «Рубина».

В прошлом сезоне Дорваль сыграл 37 матчей за «Бари» в серии B, забив четыре гола и сделав шесть голевых передач. Контракт 24-летнего алжирца с итальянским клубом действует до мая 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4 миллиона евро.



Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что трансфер не состоялся, так как Рубин не смог предоставить банковские гарантии для сделки.

Накануне «Рубин» победил в Казани «Сочи» со счетом 2:1 в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова не проигрывает в чемпионате три игры подряд.

Анастасия Фартыгина