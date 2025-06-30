В России создадут базу с биометрическими данными мошенников

Ее планируется создать до 1 апреля 2026 года

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Биометрические данные мошенников соберут в единую базу до 1 апреля 2026 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Минцифры, МВД и Роскомнадзору при участии Банка России нужно оценить возможности использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников.

Биометрию мошенников планируется передавать в МВД только в случае, если абонент написал заявление о совершенном преступлении, а мобильный оператор смог предоставить запись их разговора.

Ранее в МВД России сообщили, что по сравнению с предыдущим годом число обманутых мошенниками подростков за пять месяцев 2025 года выросло на 25%.



Дарья Сайфиева