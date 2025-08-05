Автопробег БРИКС пройдет через Татарстан

Автопробег состоит из двух этапов: молодежного маршрута «Екатеринбург — Казань» и делового этапа «Казань — Москва»

Фото: Максим Платонов

С 9 по 15 августа пройдет автопробег БРИКС по скоростным дорогам России. Мероприятие организовано Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний (НАИК) при поддержке «Автодора» и других организаций. Оно приурочено к открытию нового участка трассы Дюртюли — Ачит и направлено на развитие международного транспортного сотрудничества и автотуризма.

Автопробег состоит из двух этапов: молодежного маршрута «Екатеринбург — Казань» и делового этапа «Казань — Москва». В молодежном этапе примут участие иностранные студенты из стран БРИКС+, обучающиеся в российских вузах.

Старт пройдет в Екатеринбурге, а финиш — в Казани, где студенты передадут эстафету бизнесменам.

В деловом этапе «Казань — Москва» участвуют представители более 30 компаний из 20 стран БРИКС и стран-партнеров. Участники смогут ознакомиться с дорожной инфраструктурой России и культурой регионов, включая Татарстан. В нашей республике запланированы деловые и культурные мероприятия, которые продемонстрируют инвестиционный и туристический потенциал региона.

Напомним, что в Казани перекроют дороги из-за автопробега и кинофестиваля «Алтын минбар».



Анастасия Фартыгина