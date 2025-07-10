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В Казани перекроют дороги из-за автопробега и кинофестиваля «Алтын минбар»

10:15, 10.07.2025

В августе и сентябре в столице Татарстана на некоторых участках ограничат движения транспорта и парковки

В Казани перекроют дороги из-за автопробега и кинофестиваля «Алтын минбар»
Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением международного автопробега БРИКС по скоростным дорогам и церемонии открытия и закрытия XXI казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» в столице Татарстана на некоторых участках ограничат движение транспорта и парковки. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Международный автопробег БРИКС, в ходе которого участники проедут по скоростным трассам России, пройдет с 9 по 15 августа.

В связи с остановкой участников в Казани 12 августа, с 00:00 до 16:00, будет ограничено движение по ул.Кремлевской, на участке от ул.Чернышевского до пл.1 Мая (в обоих направлениях).

Во время проведения кинофестиваля «Алтын минбар» с 5 и 9 сентября, с 00:00 до 22:00, будет ограничено движение на следующих участках в Казани:

  • ул.Х.Такташ, на участке от ул.Назарбаева до ул.Минуллина (в обоих направлениях);
  • ул.Назарбаева, на участке от ул.Х.Такташ до ул.Марджани (правая полоса при движении от ул.Х.Такташ).
Дарья Сайфиева

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