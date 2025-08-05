Банк России опубликовал курс валют на среду, 6 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на среду, 6 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 0,38 рубля, евро — на 0,18 рубля, а юань — на 0,04 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,05 рубля;
- евро — 92,51 рубля;
- юань — 11,10 рубля.
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