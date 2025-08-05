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Банк России опубликовал курс валют на среду, 6 августа

18:43, 05.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на среду, 6 августа
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал курс валют на среду, 6 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,38 рубля, евро — на 0,18 рубля, а юань — на 0,04 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,05 рубля;
  • евро — 92,51 рубля;
  • юань — 11,10 рубля.
Анастасия Фартыгина

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