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Суд обязал Тимати оплатить долги по взносам на капремонт

18:19, 05.08.2025

Точная сумма долга не была раскрыта

Суд обязал Тимати оплатить долги по взносам на капремонт
Фото: скриншот из видео "Тимати - 35"

Мировой суд в районе Раменки Москвы вынес решение о взыскании задолженности с рэпера Тимати по платежам за капитальный ремонт его дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Судья судебного участка №177 постановил взыскать с Тимура Юнусова, известного как Тимати, задолженность по взносам на капремонт. Однако точная сумма долга не была раскрыта.

Анастасия Фартыгина

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