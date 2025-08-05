Суд обязал Тимати оплатить долги по взносам на капремонт

Точная сумма долга не была раскрыта

Мировой суд в районе Раменки Москвы вынес решение о взыскании задолженности с рэпера Тимати по платежам за капитальный ремонт его дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Судья судебного участка №177 постановил взыскать с Тимура Юнусова, известного как Тимати, задолженность по взносам на капремонт. Однако точная сумма долга не была раскрыта.

Анастасия Фартыгина