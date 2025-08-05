В Татарстане модернизируют светофоры для повышения безопасности дорожного движения

В Казани завершена установка 13 светофоров. В Набережных Челнах работы по модернизации шести светофоров также подходят к концу

Фото: Максим Платонов

в Татарстане продолжается обновление светофорных объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщают в пресс-службе Минтранса республики.

В Казани завершена установка автоматизированной системы управления дорожным движением на 13 светофорах. В Набережных Челнах работы по модернизации шести светофоров подходят к концу.

Кроме того, в этом году запланировано обустройство семи новых светофоров. Их установят на дорогах:

обход села Большая Атня (участок 2,9 км);

автодорога Альметьевск — Муслюмово (участок 2,3 км).

Пять дополнительных светофоров появятся в следующих районах:

Тукаевский (дорога Набережные Челны — Круглое Поле — Бетьки);

Черемшанский (Лениногорск — Черемшан — обход села Черемшан);

Пестречинский (Казань — Шемордан в населенных пунктах Старое Шигалеево и Татарское Ходяшево, а также на дороге Старое Шигалеево — Пестрецы).

Напомним, что до конца этого года к автоматической системе дорожного движения в Казани будет подключено 14 светофоров, и, таким образом, количество умных светофоров в городе увеличится до 256.



Анастасия Фартыгина