В Татарстане модернизируют светофоры для повышения безопасности дорожного движения
В Казани завершена установка 13 светофоров. В Набережных Челнах работы по модернизации шести светофоров также подходят к концу
в Татарстане продолжается обновление светофорных объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщают в пресс-службе Минтранса республики.
В Казани завершена установка автоматизированной системы управления дорожным движением на 13 светофорах. В Набережных Челнах работы по модернизации шести светофоров подходят к концу.
Кроме того, в этом году запланировано обустройство семи новых светофоров. Их установят на дорогах:
- обход села Большая Атня (участок 2,9 км);
- автодорога Альметьевск — Муслюмово (участок 2,3 км).
Пять дополнительных светофоров появятся в следующих районах:
- Тукаевский (дорога Набережные Челны — Круглое Поле — Бетьки);
- Черемшанский (Лениногорск — Черемшан — обход села Черемшан);
- Пестречинский (Казань — Шемордан в населенных пунктах Старое Шигалеево и Татарское Ходяшево, а также на дороге Старое Шигалеево — Пестрецы).
Напомним, что до конца этого года к автоматической системе дорожного движения в Казани будет подключено 14 светофоров, и, таким образом, количество умных светофоров в городе увеличится до 256.
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