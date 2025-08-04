Король Малайзии впервые посетит Казань в рамках визита в Россию

Ожидается, что монарх прибудет в столицу Татарстана в пятницу

Верховный правитель (король) Малайзии, султан Ибрагим, планирует посетить Казань в рамках своего официального визита в Россию. Информацию подтвердил источник «Реального времени».

Ожидается, что монарх прибудет в столицу Татарстана в пятницу, 8 августа. В программе визита запланирована встреча султана Ибрагима с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Вместе они посетят Вертолетный завод, сообщало агентство Bernama.



Напомним, что год назад Рустам Минниханов посетил Малайзию с визитом вежливости к султану Ибрагиму.

Рената Валеева