Новости общества

12:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Король Малайзии впервые посетит Казань в рамках визита в Россию

10:17, 04.08.2025

Ожидается, что монарх прибудет в столицу Татарстана в пятницу

Король Малайзии впервые посетит Казань в рамках визита в Россию
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Верховный правитель (король) Малайзии, султан Ибрагим, планирует посетить Казань в рамках своего официального визита в Россию. Информацию подтвердил источник «Реального времени».

Ожидается, что монарх прибудет в столицу Татарстана в пятницу, 8 августа. В программе визита запланирована встреча султана Ибрагима с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Вместе они посетят Вертолетный завод, сообщало агентство Bernama.

Напомним, что год назад Рустам Минниханов посетил Малайзию с визитом вежливости к султану Ибрагиму.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также