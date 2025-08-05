Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Zimin Foundation*
Организация «распространяет дискредитирующую информацию о России» в свете проведения СВО
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность британской неправительственной организации (НПО) Zimin Foundation*, которая, по данным ведомства, оказывает поддержку причастным к экстремизму и терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что в феврале организация запустила «Программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования» и выделила более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и ученых, «враждебно настроенных по отношению к России».
Кроме того, Zimin Foundation* «распространяет дискредитирующую информацию о России» в свете проведения ею СВО, заключили в Генпрокуратуре РФ.
Справка
* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России
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