Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Zimin Foundation*

Организация «распространяет дискредитирующую информацию о России» в свете проведения СВО

Фото: Екатерина Петрова

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность британской неправительственной организации (НПО) Zimin Foundation*, которая, по данным ведомства, оказывает поддержку причастным к экстремизму и терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



В ведомстве отметили, что в феврале организация запустила «Программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования» и выделила более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и ученых, «враждебно настроенных по отношению к России».

Кроме того, Zimin Foundation* «распространяет дискредитирующую информацию о России» в свете проведения ею СВО, заключили в Генпрокуратуре РФ.



Рената Валеева