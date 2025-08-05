Тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил на критику трансферной работы клуба

В клубе намерены создать сбалансированный состав

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на критику трансферной работы клуба в межсезонье. Летом команду усилили всего три новичка.

Гатиятулин заявил, что «Ак Барс» намерен уйти от практики подписания звездных хоккеистов.

— Мы не гонимся за громкими именами. Есть такая шутка, но она даже философская: «На всемирной встрече пессимистов приняли решение больше не собираться». Мы не пессимисты. Если бы мы не были уверены в том, что готовы сделать шаг выше, то я перед вами сейчас бы не стоял. Мы знаем, что нужно делать, донесли это до ребят. Летние тесты и медосмотр показали, что ребята вернулись из отпуска в лучшем состоянии, чем годом ранее, в этом компоненте мы стали сильнее. Посмотрим на ребят из системы, в прошлом сезоне у них был хороший опыт игры в КХЛ. Кому-то дали шанс авансом. Будем искать внутренние резервы, задача у нас прежняя — в каждом матче искать пути для побед, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

В летнее межсезонье «Ак Барс» подписал защитника Уайатта Калинюка и нападающих Брендона Биро и Михаила Фисенко. Казанский клуб расстался с вратарем Амиром Мифтаховым, защитником Никитой Евсеевым, а также нападающими Ником Петаном, Семеном Кошелевым и Егором Коршковым.

Гатиятулин возглавил «Ак Барс» весной 2024 года. Под его руководством команда заняла пятое место в Восточной конференции и дошла до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Контракт тренера рассчитан еще на один сезон.

Зульфат Шафигуллин