Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил потерпевшим по 1 тыс. рублей компенсации

Об этом сообщила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 127 потерпевших

Фото: Артем Дергунов

Умеджон Солиев, один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле», обвиняемый в поставке огнестрельного оружия из Дагестана в Москву для исполнителей теракта, предложил выплатить потерпевшим в качестве компенсации по 1 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 127 потерпевших.

— Подсудимый Солиев Умеджон* предложил в ходе сегодняшнего заседания возместить моральный вред 127 потерпевшим, которых мы представляем, выплатив им по 1 тыс. рублей, — заявила Трунова.

По данным следствия, Умеджон Солиев*, известный под псевдонимом Мухаммад, возглавлял структурную ячейку террористической организации на территории страны. Ему вменяется обеспечение участников террористической организации оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и компонентами для совершения терактов на территории РФ.

Ранее сообщалось, что восемь из пятнадцати соучастников преступления частично признали вину, а семеро отвергли ее. Непосредственные исполнители теракта — Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Муродали Рачабализода* — признали свою вину и принесли извинения потерпевшим.



Судебно-медицинские экспертизы выявили психические расстройства у 68 человек из 108 потерпевших, которым был причинен тяжкий вред здоровью в результате теракта.

Судебный процесс над фигурантами дела проходит в закрытом режиме в связи с угрозой безопасности участникам процесса.

Рената Валеева