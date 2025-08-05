В Казани подростки-питбайкеры и их родители привлечены к ответственности за нарушения ПДД

В парке «Озеро Лебяжье» мотопатрулем были задержаны двое несовершеннолетних питбайкеров 2009 и 2010 годов рождения

Фото: Реальное время

Сотрудники Госавтоинспекции Казани провели рейды, направленные на выявление нарушений ПДД водителями питбайков. В результате рейдов в парке «Озеро Лебяжье» и жилом массиве «Вознесенское» были задержаны несовершеннолетние водители и привлечены к ответственности их родители.

В парке «Озеро Лебяжье» мотопатрулем были задержаны двое несовершеннолетних питбайкеров 2009 и 2010 годов рождения. Оба подростка не имели права управления ТС, а питбайки не были зарегистрированы и не имели номеров.

Питбайки помещены на специализированную стоянку.

Днем ранее в жилом массиве «Вознесенское» экипажи мотопатруля задержали семерых несовершеннолетних питбайкеров, также привлеченных к административной ответственности.

Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон, запрещающий розничную продажу бензина лицам, не достигшим 18 лет.

Рената Валеева