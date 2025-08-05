Володин: дифференцированная ставка по ипотеке может стать реальностью

Ренее эту тему поднял Рустам Минниханнов

В России в ближайшее время может быть введена дифференцированная процентная ставка по программе «Семейная ипотека» в зависимости от уровня доходов населения в различных регионах страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает «Дума ТВ».

— Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерной средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость, — сказал Володин в ходе рабочей поездки на встрече с жителями в Саратове.

Володин подчеркнул, что существующая система, при которой ставка по ипотеке одинакова как в Москве, так и в регионах с более низким уровнем доходов, является несправедливой.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее Госдума рекомендовала профильным министерствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки «Семейной ипотеки» в зависимости от региона проживания и количества детей в семье. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, правительство рассматривает эту идею.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий комиссию по направлению «Инфраструктура для жизни» Госсовета РФ, в апреле предложил дифференцировать лимиты по программе семейной ипотеки в зависимости от региона, исходя из средней стоимости квадратного метра, утверждаемой Минстроем России, и количества членов семьи.



Рената Валеева