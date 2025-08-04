Раис Татарстана прибыл в Туркменистан для участия в конференции ООН по развивающимся странам

В аэропорту города Туркменбаши Рустама Минниханова встретили высокопоставленные лица из правительства Туркменистана и посол России

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В аэропорту города Туркменбаши Рустама Минниханова встретили высокопоставленные лица из правительства Туркменистана и посол России.

Минниханов входит в состав делегации России, которую возглавляет зампред России Дмитрий Патрушев. В рамках визита запланированы встречи с руководством Туркменистана и другими участниками форума.

Конференция ООН проходит в национальной туристической зоне «Аваза» с 5 по 8 августа 2025 года. Главная тема конференции: «Продвижение прогресса через партнерство». Форум направлен на разработку стратегии по содействию интеграции проблем стран, не имеющих выхода к морю, и объединяет мировых лидеров, представителей ООН, руководителей и инвесторов.

Анастасия Фартыгина