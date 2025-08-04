«Рубин» объявил состав на матч с «Сочи», Мальдонадо — вне заявки
Встреча пройдет в 20.00 по московскому времени в Казани
«Рубин» объявил состав на матч с «Сочи» в рамках 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в 20.00 по московскому времени в Казани.
Тренерский штаб Рашида Рахимова выпустил на поле с первых минут следующих игроков:
Ставер — Рожков, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Кабутов — Иву, Ходжа, Юкич — Шабанхаджай, Даку.
Летний новичок «Рубина» Дениль Мальдонадо снова остался вне заявки на матч.
В текущем сезоне РПЛ команда Рашида Рахимова сыграла две встречи: обыграла в гостях «Ахмат» (2:0) и свела вничью матч с «Зенитом» (2:2) дома. «Рубин» после двух туров набрал четыре очка в чемпионате.
На минувшей неделе казанцы победили «Оренбург» со счетом 2:0 в рамках группового этапа Кубка России.
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