«Рубин» объявил состав на матч с «Сочи», Мальдонадо — вне заявки

Встреча пройдет в 20.00 по московскому времени в Казани

«Рубин» объявил состав на матч с «Сочи» в рамках 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в 20.00 по московскому времени в Казани.

Тренерский штаб Рашида Рахимова выпустил на поле с первых минут следующих игроков:

Ставер — Рожков, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Кабутов — Иву, Ходжа, Юкич — Шабанхаджай, Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Летний новичок «Рубина» Дениль Мальдонадо снова остался вне заявки на матч.

В текущем сезоне РПЛ команда Рашида Рахимова сыграла две встречи: обыграла в гостях «Ахмат» (2:0) и свела вничью матч с «Зенитом» (2:2) дома. «Рубин» после двух туров набрал четыре очка в чемпионате.

На минувшей неделе казанцы победили «Оренбург» со счетом 2:0 в рамках группового этапа Кубка России.

Зульфат Шафигуллин