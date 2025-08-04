В Татарстане спрос на озеленение жилых комплексов вырос на 61%

Интерес к озеленению также проявляется в коммерческом секторе, где спрос на благоустройство бизнес-центров, ресторанов и офисов вырос на 31%

В Татарстане наблюдается резкий рост спроса на услуги по озеленению и благоустройству жилых комплексов. По данным исследования, проведенного «Авито Услугами» и «Авито Работой», количество запросов на эти услуги увеличилось на 61% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.

Интерес к озеленению также проявляется в коммерческом секторе, где спрос на благоустройство бизнес-центров, ресторанов и офисов вырос на 31%. В Казани ситуация аналогичная: здесь спрос на озеленение жилых комплексов увеличился на 21%, а на благоустройство коммерческих территорий — на 22%.

Согласно данным «Авито Работы», во втором квартале 2025 года выросли зарплаты специалистов в сфере озеленения и благоустройства. В среднем рост составил от 8% до 22% в зависимости от профессии. Например, зарплата разнорабочих выросла на 22% и достигла 140 тыс. рублей в месяц. Это связано с дефицитом исполнителей для сезонных проектов по благоустройству.

Реальное время / realnoevremya.ru

Бригадиры также стали более востребованными: их средняя зарплата увеличилась на 19%, составив 95 тыс. рублей в месяц. Работодатели готовы предлагать более высокие условия, чтобы удержать опытных управленцев.

Зарплаты дворников выросли на 12%, и сейчас они могут рассчитывать на 56 тыс. рублей в месяц. График работы зависит от конкретного объекта и может варьироваться от частичных смен до полного рабочего дня. Это связано с повышенным вниманием к чистоте дворов и парков, а также подготовкой городов к туристическому сезону.

Конкуренция за кадры в сфере благоустройства усиливается: по всей России количество вакансий в этой области увеличилось на 31% за год. Особенно заметен рост числа предложений для дворников (+38%) и бригадиров (+37%). Эти изменения обусловлены активными программами по благоустройству и подготовкой к летнему сезону.

Напомним, что к середине весны в Казани наблюдался высокий спрос на работы и услуги в области благоустройства, озеленения и агротехнических мероприятий. Он существенно превышает предложение и является одним из самых высоких в Поволжье.



Анастасия Фартыгина