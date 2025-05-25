К середине весны спрос на услуги в сфере благоустройства и озеленения в Казани значительно вырос

. Фото: Динар Фатыхов

К середине весны в Казани наблюдается высокий спрос на работы и услуги в области благоустройства, озеленения и агротехнических мероприятий. Он существенно превышает предложение и является одним из самых высоких в Поволжье, сообщили аналитики «Авито».



Наибольший рост спроса зафиксирован в апреле на земляные работы, что связано с потеплением и подготовкой к сезону посадки растений. По сравнению с мартом количество объявлений о необходимости подготовить земельные участки к посевной кампании увеличилось более чем в 5,5 раза. В то же время количество предложений по этим услугам выросло на 117% (в пять раз меньше, чем спрос). Стоимость земляных работ начинается от 1 тысячи рублей и зависит от объема и сложности задач.



Также в апреле спрос на услуги по озеленению и уходу за садами вырос на 147%. Количество объявлений с предложением таких услуг увеличилось на 40%. Стоимость работ по озеленению начинается от 1 тысячи рублей, что делает их доступными для широкого круга клиентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в Казани зафиксировано увеличение на 26% числа объявлений о необходимости сооружения или чистки водоемов и фонтанов по сравнению с мартом. В то же время предложение таких услуг увеличилось лишь на 7%. Стоимость выполнения этих технически сложных работ начинается от 10 200 рублей.

В Казани завершилось благоустройство первой дворовой территории в рамках программы «Наш двор» в 2025 году. Этот двор объединил четыре многоквартирных дома на улицах Ипподромной, Качалова и Спартаковской. Здесь появились новые пешеходные дорожки, освещение и площадка для детей с ограниченными возможностями.



Рената Валеева