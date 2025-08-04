Прокуратура Татарстана выявила нарушения на очистных сооружениях на реке Шемелке
Минэкологии направлено постановление, по которому должностное лицо получило штраф в размере 60 тыс. рублей
Татарская природоохранная прокуратура провела проверку биологических очистных сооружений в Пестречинском районе и обнаружила серьезные нарушения. В ходе обследования, проведенного совместно с Минэкологии, были отобраны пробы сточных и природных вод в реке Шемелке. Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм загрязняющих веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате проверки прокуратура направила представление руководству эксплуатирующей организации с требованием устранить нарушения. После этого виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Также на очистных сооружениях был выполнен комплекс ремонтных работ, и запланированы мероприятия для улучшения качества сточных вод.
В отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил охраны водных объектов. Министерству экологии направлено постановление, по которому должностное лицо получило штраф в размере 60 тысяч рублей.
Напомним, что на Каме построят новые очистные сооружения по нацпроекту. Этот федеральный проект является частью нацпроекта «Экологическое благополучие».
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