Прокуратура Татарстана выявила нарушения на очистных сооружениях на реке Шемелке

Минэкологии направлено постановление, по которому должностное лицо получило штраф в размере 60 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Татарская природоохранная прокуратура провела проверку биологических очистных сооружений в Пестречинском районе и обнаружила серьезные нарушения. В ходе обследования, проведенного совместно с Минэкологии, были отобраны пробы сточных и природных вод в реке Шемелке. Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм загрязняющих веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проверки прокуратура направила представление руководству эксплуатирующей организации с требованием устранить нарушения. После этого виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Также на очистных сооружениях был выполнен комплекс ремонтных работ, и запланированы мероприятия для улучшения качества сточных вод.

В отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил охраны водных объектов. Министерству экологии направлено постановление, по которому должностное лицо получило штраф в размере 60 тысяч рублей.

Напомним, что на Каме построят новые очистные сооружения по нацпроекту. Этот федеральный проект является частью нацпроекта «Экологическое благополучие».

Анастасия Фартыгина