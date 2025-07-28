На Каме построят новые очистные сооружения по нацпроекту

Этот федеральный проект является частью нацпроекта «Экологическое благополучие»

Фото: Василя Ширшова

Состоялось первое заседание межведомственной комиссии по формированию перечня очистных сооружений, которые получат финансирование в рамках федерального проекта «Вода России». Зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев поручил завершить первый отбор проектов до конца августа, пишет пресс-служба.

Этот федеральный проект является частью нацпроекта «Экологическое благополучие» и призван охватить практически все крупные реки страны.

— С этого года началась реализация национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках него регионы ведут работу по федеральному проекту «Вода России», который должен охватить практически все крупные реки нашей страны. Мероприятия имеют различную направленность — в зависимости от потребностей территорий. В их числе, безусловно, и продолжение строительства очистных сооружений, — подчеркнул Патрушев.

Особое внимание уделяется качеству отбора проектов. Теперь предусмотрен набор критериев, учитывающих вклад мероприятия в общие показатели федерального проекта и принцип бюджетной эффективности. Регионы должны получить рекомендацию от специально созданного научно-технического совета на площадке Минприроды, который подробно разбирает обоснованность заявленной мощности объекта и целесообразность используемого оборудования.

Среди основных критериев отбора — наличие комплексного экологического разрешения (или поданной заявки на его получение) и завершение работ не позднее 1 декабря 2030 года. Также закреплено, что объект считается завершенным только после получения заключения Росприроднадзора о выходе на нормативные параметры очистки стоков.

На первом этапе было отобрано шесть заявок с положительными рекомендациями, которые касаются строительства очистных сооружений на Ангаре, Каме, Тоболе, Волге, Урале.

Это означает, что в ближайшем будущем в бассейне реки Камы, протекающей через Татарстан и другие регионы, будут реализованы проекты по строительству или реконструкции очистных сооружений, направленные на улучшение качества воды и экологической обстановки.

Федеральный проект «Вода России» предусматривает также расчистку русел рек, улучшение состояния озер и водохранилищ, строительство водохранилищ и проведение волонтерских мероприятий по очистке берегов от мусора.

Инцидент №55 «Очистные сооружения», возглавляемый Дмитрием Патрушевым, координирует работу на 145 объектах в 19 регионах для обеспечения нормативной очистки сточных вод.

Рената Валеева