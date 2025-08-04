«Красное & Белое» опровергло сообщение об уходе из Вологодской области
В пресс-службе компании также заявили, что не подтверждают информацию об уходе из региона
Сеть магазинов «Красное & Белое» опровергла информацию о прекращении работы своих торговых точек в Вологодской области. Основатель сети Сергей Студенников в комментарии РБК назвал заявление губернатора региона Георгия Филимонова ложью.
— Ложь, — заявил Студенников.
В пресс-службе компании также не подтвердили информацию об уходе из региона.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о том, что сеть «Красное & Белое» покидает регион.
Губернатор также пообещал оказать помощь в трудоустройстве тем, кто потеряет работу в связи с уходом сети из региона, и призвал их обращаться в центры занятости или на горячую линию Минтруда области.
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