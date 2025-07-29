Продажи пива в Татарстане оказались ниже показателей прошлого года

Всего в республике за два квартала 2025 года продали 9 млн дал пива и пивных напитков

В Татарстане снижаются розничные продажи пива и пивных напитков, выяснило «Реальное время» из свежих данных Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками. Всего в республике за два квартала 2025 года продали 9 млн дал продукции, что на 2,5 млн дал меньше показателя за аналогичный период 2024 года.

Сильнее всего продажи сократились у настоящего пива: если за текущий год продали 7,7 млн дал, то в 2024-м показатель составил 10 млн дал. У пивных напитков сокращение оказалось заметно ниже — всего на 100 тыс. дал: с 1,5 до 1,4 млн дал. А в категории «сидр, пуаре и медовуха» продажи, наоборот, выросли — с 89 до 114 тыс. дал.

Подобная динамика в Татарстане четко следует общероссийским тенденциям. В России точно так же сократились общие продажи слабоалкогольной продукции (с 395 до 337 млн дал). В частности, продажи пива упали с 348 до 291 млн дал, пивных напитков — с 47 до 45,5 млн. Продажи сидра, пуаре и медовухи в России выросли с 5,1 до 5,7 млн дал.

Артем Гафаров