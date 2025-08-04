В мэрии столицы Татарстана рассказали о запуске портала «Моя Казань»

Зарегистрироваться на нем можно через «Госуслуги» или социальную сеть «Вконтакте»

Фото: Динар Фатыхов

В мэрии столицы Татарстана рассказали о запуске портала «Моя Казань». Зарегистрироваться на нем можно через «Госуслуги» или социальную сеть «Вконтакте».

— Теперь не надо подписываться на десятки чатов, каналов и других источников. Информация будет приходить на телефон сама. Отключение воды, тепла или электроэнергии, благоустройство дворов и парков, новости и мероприятия — достаточно указать адрес, и сайт уведомит вас о происходящем в удобном формате, — сообщила директор Казанского городского общественного центра Екатерина Ямбаршева.

По ее словам, получать актуальную информацию пользователи смогут в виде сообщений на электронную почту, уведомлений в браузере или через телеграм-бот «Моя Казань».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Надеемся, что отладка нового продукта пройдет без шероховатостей. Прошу цифровые службы держать руку на пульсе, — добавил мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, еще в 2023 году сообщалось, что Управление информационных технологий и связи Казани намерено выделить на развитие портала 29,9 млн рублей. От исполнителя требовали разработать подсистемы «Туристический портал», «Образовательный портал», «Открытые данные», а также сценарии чат-бота для сбора обращений от жителей.

Галия Гарифуллина