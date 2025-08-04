В Казани снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике

При этом результаты казанских выпускников выше среднероссийских показателей.

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

При этом результаты казанских выпускников выше среднероссийских показателей по всем школьным предметам. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2025 году составил 65,18, по профильной математике — 69,4 балла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Снижение результатов по этим предметам обусловлено обновлением структуры экзаменационных заданий и повышением требований к сочинению, что отмечается Рособрнадзором, — рассказал докладчик.



Мэр Казани Ильсур Метшин поручил обсудить снижение баллов по русскому языку и математике на августовской конференции педагогов.



Число стобалльников в Татарстане в этом году достигло 313. Всего в сдаче ЕГЭ в республике приняли участие 16,5 тысячи выпускников.

Галия Гарифуллина