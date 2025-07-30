Число стобалльников в Татарстане достигло 313

Особо отличились 13 учеников, которым удалось набрать по 200 баллов

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в сдаче ЕГЭ приняли участие 16,5 тысячи выпускников из Татарстана. Число стобалльников достигло 313. Особо отличились 13 учеников, которым удалось набрать по 200 баллов, успешно сдав два предмета на максимальный балл.

Как сообщается в официальной группе Татарстанстата во «ВКонтакте», средние баллы в Татарстане значительно превышают общероссийские показатели.

Наиболее заметны успехи татарстанских выпускников в химии и литературе:

Химия: средний балл по предмету в Татарстане составил 69,4 балла, что на 11,4 балла выше, чем средний показатель по России.

Литература: средний балл по литературе достиг 74,1 балла, опережая общероссийский средний балл на 12 баллов.

Ранее министр образования РТ Ильсур Хадиуллин назвал муниципалитеты, выпускники которых показали наилучшие и неудовлетворительные результаты на ЕГЭ.

Рената Валеева