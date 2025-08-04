В России появится новый праздник — День языков народов Российской Федерации

В пояснительной записке к проекту отмечается, что инициатива направлена на сохранение, поддержку и развитие языков народов страны

Фото: Максим Платонов

В России планируют учредить новый праздник — День языков народов Российской Федерации, который будет отмечаться 8 сентября, в день рождения советского поэта Расула Гамзатова. Соответствующий проект указа президента опубликован для общественного обсуждения, напомнили в Минобразования Татарстана.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что инициатива направлена на сохранение, поддержку и развитие языков народов страны, укрепление межнационального единства и уважения к культурному наследию государства.

— Сегодня в России насчитывается более 270 родных языков и диалектов. В школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования ребята в том числе могут изучать языки малочисленных народов страны. Так, в 64 субъектах Российской Федерации реализуются образовательные программы по 76 родным языкам в рамках начального, основного, среднего и дошкольного образования, — сказано в сообщении.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В учебном процессе активно применяются полилингвальные модели образования, позволяющие детям овладеть как родным, так и русским языком.

Общественное обсуждение проекта указа продлится до 14 августа. Документ вступит в силу со дня его подписания.

Татарстан планирует открыть новый образовательно-культурный центр учебной и художественной татарской литературы.

Рената Валеева