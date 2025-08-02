На Алтае могут открыть образовательно-культурный центр татарской литературы
Организацию планируют создать в Алтайском крае, Республике Алтай или Оренбургской области
Татарстан планирует открыть новый образовательно-культурный центр учебной и художественной татарской литературы. Организация может появиться в Алтайском крае, Республике Алтай или Оренбургской области, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.
Как говорится в документе, точное место открытия центра будет сообщено не позднее чем за 30 дней до даты его создания. Исполнителю предстоит подготовить соответствующую учебную, художественную и справочную литературу, организовать церемонию открытия и провести круглый стол, посвященный преподаванию языков.
Кроме того, в его задачи входит поддержка сети татарских центров учебной и художественной татарской литературы в регионах России и мира. Такие организации сейчас действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Ташкенте, Баку, Минске, Астане, Бишкеке и других городах.
Для 15 образовательно-культурных центров проведут онлайн-лекции по татарскому языку, литературе и культуре, а также консультации по практическому татарскому языку.
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