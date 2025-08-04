Российская Team Spirit победила на турнире по Counter-Strike 2 в Кельне

Украинская команда NaVi и европейская Vitality разделили третье-четвертое места

Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу на турнире Intel Extreme Masters Cologne по Counter-Strike 2, который проходил в Кельне, Германия. Об этом сказано в телеграм-канале команды.

В финале Team Spirit уверенно обыграла европейскую команду Mouz со счетом 3:0.

Игрок Team Spirit Данил Крышковец (donk) был признан самым ценным игроком турнира. В состав победившей команды также входят россияне Леонид Вишняков (chopper), Дмитрий Соколов (sh1ro), Иван Гогин (zweih) и украинец Мирослав Плахотя (zont1x).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Украинская команда NaVi и европейская Vitality разделили третье-четвертое места.

За победу Team Spirit получила главный приз в размере $400 тыс.

Ранее 17-летний уроженец Татарстана — киберспортсмен Алан Галлямов, известный под ником Satanic, стал одним из трех победителей престижного рейтинга Forbes «30 до 30» в номинации «Спорт и киберспорт».

Рената Валеева