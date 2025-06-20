17-летний киберспортсмен из Татарстана признан лучшим в списке Forbes «30 до 30»

Ключевую роль в этом сыграл его брат

17-летний уроженец Татарстана — киберспортсмен Алан Галлямов, известный под ником Satanic, стал одним из трех победителей престижного рейтинга Forbes «30 до 30» в номинации «Спорт и киберспорт». Молодой киберспортсмен разделил победу с выдающимися атлетами: 20-летним чемпионом России по фигурному катанию Владиславом Дикиджи и 23-летним трехкратным чемпионом мира по гребле на каноэ Захаром Петровым.

История успеха Алана началась во Вьетнаме, куда его семья переехала из Татарстана, когда ему было шесть лет. Именно там, благодаря старшему брату, он познакомился с игрой Dota 2. Уже в 15 лет юный игрок ворвался в топ рейтинговых таблиц Юго-Восточной Азии.

Осенью 2023 года Satanic переехал в Белград, а затем присоединился к легендарной команде Team Spirit — двукратным чемпионам The International. В составе этой команды Алан занял высокие места на топовых турнирах и заработал $113 000 призовых.



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Дмитрий Зайцев