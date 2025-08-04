ГАИ Казани: Вознесенский тракт полностью открыт для движения

Ранее сообщалось о затоплении проезжей части на Вознесенском тракте со стороны улицы Фучика и въезда в город с трассы М-7

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани сообщила о полном восстановлении движения по Вознесенскому тракту в обоих направлениях.

— Мы проверили — Вознесенский тракт в порядке! В обоих направлениях дорога готова. И пожалуйста, не нарушайте скоростной режим, — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось о затоплении проезжей части на Вознесенском тракте со стороны улицы Фучика и въезда в город с трассы М-7. В воскресенье вечером, 4 августа, был открыт выезд из города в направлении трассы М-7, однако движение в обратном направлении, с трассы М-7 в Казань, оставалось закрытым из-за дорожных работ. На данный момент все работы завершены и движение транспорта восстановлено в полном объеме.

Напомним, в связи с произошедшим вчера обвалом асфальта на улице Сахарова, 6, временно изменено движение троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12.

Рената Валеева