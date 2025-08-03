Российская ПВО сбила 93 украинских беспилотника за одну ночь

Из них почти две трети были уничтожены над Черным морем

Российские силы ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника, сообщает Минобороны страны. Из них почти две трети были уничтожены над Черным морем.

Согласно информации ведомства, перехваты происходили с 23:30 2 августа до 05:00 3 августа. В частности:

60 беспилотников были сбиты над Черным морем;

18 — над Воронежской областью;

семь — над Белгородской;

три — над Брянской;

два — над Курской;

по одному — над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Анастасия Фартыгина