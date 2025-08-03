Новости общества

11:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российская ПВО сбила 93 украинских беспилотника за одну ночь

08:21, 03.08.2025

Из них почти две трети были уничтожены над Черным морем

Российские силы ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника, сообщает Минобороны страны. Из них почти две трети были уничтожены над Черным морем.

Согласно информации ведомства, перехваты происходили с 23:30 2 августа до 05:00 3 августа. В частности:

  • 60 беспилотников были сбиты над Черным морем;
  • 18 — над Воронежской областью;
  • семь — над Белгородской;
  • три — над Брянской;
  • два — над Курской;
  • по одному — над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также