Путин отменил исполнительский сбор для должников

Если отсрочка уже была предоставлена до 30 июня, она автоматически продлевается до 31 декабря, и дополнительное обращение в суд не требуется

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий государственные и муниципальные организации от уплаты исполнительского сбора в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования неимущественного характера. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон касается органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных казенных учреждений. Исполнительский сбор, взысканный с них до вступления закона в силу, возврату не подлежит.

Кроме того, закон предусматривает возможность предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительных документов о взыскании с застройщиков неустоек и иных финансовых санкций по договорам долевого строительства. До 31 декабря 2025 года взыскатель, должник или судебный пристав-исполнитель могут обратиться в суд с заявлением о предоставлении такой отсрочки или рассрочки на срок не менее чем до 31 декабря 2025 года.

Если отсрочка уже была предоставлена до 30 июня 2025 года, она автоматически продлевается до 31 декабря 2025 года, и дополнительное обращение в суд не требуется.

Данные меры направлены на поддержку как бюджетных организаций, так и строительной отрасли, столкнувшихся с финансовыми трудностями, и способствуют смягчению последствий экономических санкций.

Самозанятые и представители малого и среднего бизнеса (МСП) смогут оформить кредитные каникулы. Госдума приняла соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях.

Рената Валеева