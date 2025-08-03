В Татарстане будут судить директора и оператора за гибель рабочего на бетономешалке

Когда рабочий занимался чисткой, оператор, находясь в кабинете, запустил установку дистанционно. В результате рабочий попал внутрь и получил смертельные травмы

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В Татарстане директор и оператор бетоносмесительной установки обвиняются в нарушении правил безопасности, что привело к трагической гибели рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По версии следствия, директор предприятия знал, что один из рабочих не прошел инструктаж по охране труда, но все равно поручил ему очищать бетоносмеситель.

15 августа 2024 года, когда рабочий занимался чисткой, оператор, находясь в кабинете, не отключил установку и запустил ее дистанционно. В результате рабочий попал внутрь машины и получил смертельные травмы.

Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина