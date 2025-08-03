Постпред при НАТО сообщил о визите спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву

Он выразил надежду на то, что Уиткофф сможет добиться «прорыва» в урегулировании конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит выходные в Москве, сообщает постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Он выразил надежду на то, что Уиткофф сможет добиться «прорыва» в урегулировании конфликта на Украине.

— Я знаю, что Стив Уиткофф находится в эти выходные в Москве, и я надеюсь, что ему удастся добиться прорыва, — сказал Уитакер в интервью телеканалу WHO 13 News.

Ранее Трамп сообщил, что Уиткофф отправится в Россию после визита в Израиль, где он планирует посетить сектор Газа. Уиткофф уже не раз встречался с президентом Владимиром Путиным в ходе своих предыдущих визитов.

Накануне Трамп сообщил, что намерен добиться урегулирования конфликта на Украине к 8 августа.



Анастасия Фартыгина