Постпред при НАТО сообщил о визите спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву
Он выразил надежду на то, что Уиткофф сможет добиться «прорыва» в урегулировании конфликта на Украине
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит выходные в Москве, сообщает постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Он выразил надежду на то, что Уиткофф сможет добиться «прорыва» в урегулировании конфликта на Украине.
— Я знаю, что Стив Уиткофф находится в эти выходные в Москве, и я надеюсь, что ему удастся добиться прорыва, — сказал Уитакер в интервью телеканалу WHO 13 News.
Ранее Трамп сообщил, что Уиткофф отправится в Россию после визита в Израиль, где он планирует посетить сектор Газа. Уиткофф уже не раз встречался с президентом Владимиром Путиным в ходе своих предыдущих визитов.
Накануне Трамп сообщил, что намерен добиться урегулирования конфликта на Украине к 8 августа.
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