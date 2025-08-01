Трамп анонсировал визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию

Уиткофф начнет свою поездку с Израиля, где он планирует посетить сектор Газа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, отправится в Россию после визита в Израиль. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме, однако точные сроки его поездки в Россию не уточнил, пишет ТАСС.

Уиткофф начнет свою поездку с Израиля, где он планирует посетить сектор Газа. Трамп уточнил, что Уиткофф уже не раз бывал в России и встречался с президентом Владимиром Путиным.

На вопрос о ситуации в Газе и комментарии конгрессмена Марджори Тейлор-Грин, которая назвала действия Израиля геноцидом, Трамп ответил, что происходящее там ужасно. Он отметил, что в анклаве наблюдается голод и частично это связано с тем, что радикальное движение ХАМАС забирает деньги и продовольствие.

— Мы помогаем в этой ситуации в финансовом плане, — добавил Трамп.

Накануне Трамп сообщил,что намерен добиться урегулирования конфликта на Украине к 8 августа.



Анастасия Фартыгина