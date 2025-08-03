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На Камчатке извергся вулкан Крашенинников впервые за 600 лет

09:22, 03.08.2025

Эксперт предполагает, что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением, магнитуда которого достигла 8,8

На Камчатке извергся вулкан Крашенинников впервые за 600 лет
Фото: взято с телеграм-канала (ИВиС) ДВО РАН

На Камчатке произошло историческое извержение вулкана Крашенинникова, которое случилось впервые за 600 лет, сообщила РИА «Новости» Ольга Гирина, руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

— Это первое историческое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет, — уточнила Гирина. На склоне вулкана зафиксированы трещины и формирование лавового купола, сопровождающееся мощной парогазовой активностью. Над северным кратером поднимается пепловая колонна высотой до шести тысяч метров, шлейф которой тянется на восток.

  • Гирина предполагает, что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением, магнитуда которого достигла 8,8.
взято с телеграм-канала (ИВиС) ДВО РАН
  • Управление МЧС уточнило, что на пути шлейфа нет населенных пунктов и зарегистрированных туристических групп.

Напомним, что 30 июля в регионе произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений, вызвавшее волну цунами высотой до четырех метров. В результате обрушения стены в одном из детских садов пострадавших не было, однако в Северо-Курильске был введен режим ЧС из-за затопления.

Анастасия Фартыгина

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