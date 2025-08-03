На Камчатке извергся вулкан Крашенинников впервые за 600 лет

Эксперт предполагает, что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением, магнитуда которого достигла 8,8

На Камчатке произошло историческое извержение вулкана Крашенинникова, которое случилось впервые за 600 лет, сообщила РИА «Новости» Ольга Гирина, руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

— Это первое историческое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет, — уточнила Гирина. На склоне вулкана зафиксированы трещины и формирование лавового купола, сопровождающееся мощной парогазовой активностью. Над северным кратером поднимается пепловая колонна высотой до шести тысяч метров, шлейф которой тянется на восток.



Гирина предполагает, что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением, магнитуда которого достигла 8,8.

Управление МЧС уточнило, что на пути шлейфа нет населенных пунктов и зарегистрированных туристических групп.

Напомним, что 30 июля в регионе произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений, вызвавшее волну цунами высотой до четырех метров. В результате обрушения стены в одном из детских садов пострадавших не было, однако в Северо-Курильске был введен режим ЧС из-за затопления.

Анастасия Фартыгина