Владимир Путин встретится с султаном Малайзии 6 августа в Москве

На встрече планируется обсудить развитие отношений между Россией и Малайзией, а также важные международные и региональные вопросы

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном Малайзии Ибрагимом 6 августа в Москве. Султан Ибрагим прибудет в Россию с государственным визитом с 5 по 10 августа, сообщает пресс-службе Кремля.

На встрече планируется обсудить развитие отношений между Россией и Малайзией, а также важные международные и региональные вопросы.

Накануне 1 августа президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели неформальную встречу на острове Валаам. Это не первая их совместная поездка на священный остров.



Анастасия Фартыгина