На 81-м году жизни скончался народный артист РСФСР Юрий Еремин

Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года в Коломне. В 1971 году он окончил актерский факультет ГИТИСа и стал учеником народного артиста РСФСР Павла Хомского

В Москве на 81-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссер и педагог Юрий Еремин. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного академического театра имени Моссовета.

— Театр Моссовета с глубоким прискорбием сообщает о кончине народного артиста, режиссера и педагога Юрия Ивановича Еремина. Нам будет очень не хватать его. Светлая память, — говорится в сообщении театра.

Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года в Коломне. В 1971 году он окончил актерский факультет ГИТИСа и стал учеником народного артиста РСФСР Павла Хомского. С 2010 года Еремин работал режиссером в Театре Моссовета.

Его спектакли, такие как «У врат царства», «Мадам Бовари» и «Учитель танцев», оставили заметный след в театральном искусстве. «Юрий Иванович умел точно и глубоко работать с артистами. Он стал учителем для многих сегодняшних звезд сцены», — отмечают коллеги.

Анастасия Фартыгина