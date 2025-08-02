Пилотажная группа «Русь» прибыла в Казань для выступления на фестивале «Я выбираю небо!»
Сегодня группа выступит у Центра семьи «Казан» («Чаша»)
В Казань прилетела пилотажная группа «Русь», чтобы принять участие в фестивале «Я выбираю небо!», посвященном Дню Воздушного флота России. В честь приветствия принимающей стороне пилоты выполнили фигуру высшего пилотажа «Разлет». Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».
Сегодня группа выступит у Центра семьи «Казан» («Чаша»).
Напомним, что фестиваль «Я выбираю небо!» пройдет сегодня с 15:00 до 19:00.
Что будет на фестивале:
- Аллея профориентации с участием предприятий и вузов авиационной отрасли.
- Мастер-классы.
- Детская зона.
- Награждение сотрудников авиапрома республики.
- Концерт с участием популярных татарстанских исполнителей.
В связи с проведением авиационного праздника временно ограничат движение транспорта по ряду улиц.
Ограничение будет действовать с 14:00 до 22:00 и затронет следующие участки:
- улица Сибгата Хакима (обе стороны) — от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;
- улица Бондаренко (обе стороны) — от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима.
В означенный период также будет ограничен доступ на смотровую площадку Центра семьи «Казан» для жителей и гостей города.
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