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Пилотажная группа «Русь» прибыла в Казань для выступления на фестивале «Я выбираю небо!»

09:52, 02.08.2025

Сегодня группа выступит у Центра семьи «Казан» («Чаша»)

Пилотажная группа «Русь» прибыла в Казань для выступления на фестивале «Я выбираю небо!»
Фото: предоставлено avanttira

В Казань прилетела пилотажная группа «Русь», чтобы принять участие в фестивале «Я выбираю небо!», посвященном Дню Воздушного флота России. В честь приветствия принимающей стороне пилоты выполнили фигуру высшего пилотажа «Разлет». Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Сегодня группа выступит у Центра семьи «Казан» («Чаша»).

Напомним, что фестиваль «Я выбираю небо!» пройдет сегодня с 15:00 до 19:00.

Что будет на фестивале:

  • Аллея профориентации с участием предприятий и вузов авиационной отрасли.
  • Мастер-классы.
  • Детская зона.
  • Награждение сотрудников авиапрома республики.
  • Концерт с участием популярных татарстанских исполнителей.
предоставлено avanttira

В связи с проведением авиационного праздника временно ограничат движение транспорта по ряду улиц.

Ограничение будет действовать с 14:00 до 22:00 и затронет следующие участки:

  • улица Сибгата Хакима (обе стороны) — от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;
  • улица Бондаренко (обе стороны) — от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима.

В означенный период также будет ограничен доступ на смотровую площадку Центра семьи «Казан» для жителей и гостей города.

Анастасия Фартыгина

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