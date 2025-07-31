В Казани 2 августа ограничат движение транспорта из-за авиационного праздника
Ограничения будут действовать с 14.00 до 22.00
В столице Татарстана, Казани, 2 августа временно ограничат движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!». Об этом сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать с 14.00 до 22.00 и затронут следующие участки:
- улица Сибгата Хакима (обе стороны) — от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;
- улица Бондаренко (обе стороны) — от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима.
В период ограничений также будет ограничен доступ на смотровую площадку Центра семьи «Казан» для жителей и гостей города.
Напоминаем, что на авиационном празднике «Я выбираю небо» жителей и гостей Казани ждет программа, включающая развлекательные мероприятия, детскую зону, выступления местных артистов и различные мастер-классы.
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