ПВО России сбила 112 украинских беспилотников за одну ночь
Наибольшее количество дронов уничтожено над Ростовской областью
В ночь с 1 на 2 августа российская ПВО перехватила 112 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.
По данным ведомства, уничтожение дронов происходило с 20:00 до 04:40 по московскому времени. В частности:
- в Ростовской области было сбито 34 БПЛА;
- в Краснодарском крае — 31;
- в Воронежской области — 12;
- в Рязанской — 11;
- в Самарской — пять;
- в Пензенской — четыре;
- в Белгородской — два;
- в Крыму и Липецкой области — по одному.
Кроме того, над Черным и Азовским морями было сбито еще 11 дронов.
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