ПВО России сбила 112 украинских беспилотников за одну ночь

Наибольшее количество дронов уничтожено над Ростовской областью

Фото: Дарья Пинегина

В ночь с 1 на 2 августа российская ПВО перехватила 112 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, уничтожение дронов происходило с 20:00 до 04:40 по московскому времени. В частности:

в Ростовской области было сбито 34 БПЛА;

в Краснодарском крае — 31;

в Воронежской области — 12;

в Рязанской — 11;

в Самарской — пять;

в Пензенской — четыре;

в Белгородской — два;

в Крыму и Липецкой области — по одному.

Кроме того, над Черным и Азовским морями было сбито еще 11 дронов.

Анастасия Фартыгина