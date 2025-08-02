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ПВО России сбила 112 украинских беспилотников за одну ночь

08:24, 02.08.2025

Наибольшее количество дронов уничтожено над Ростовской областью

ПВО России сбила 112 украинских беспилотников за одну ночь
Фото: Дарья Пинегина

В ночь с 1 на 2 августа российская ПВО перехватила 112 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, уничтожение дронов происходило с 20:00 до 04:40 по московскому времени. В частности:

  • в Ростовской области было сбито 34 БПЛА;
  • в Краснодарском крае — 31;
  • в Воронежской области — 12;
  • в Рязанской — 11;
  • в Самарской — пять;
  • в Пензенской — четыре;
  • в Белгородской — два;
  • в Крыму и Липецкой области — по одному.

Кроме того, над Черным и Азовским морями было сбито еще 11 дронов.

Анастасия Фартыгина

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