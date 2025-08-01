В Татарстане обновлены ФАПы в Бавлинском районе

Первым открыл свои двери обновленный ФАП в деревне Бакалы

Фото: предоставлено пресс-службой управления здравоохранения исполкома НМР

В текущем году капитальный ремонт проведен в Бакалинском и Ваешурском фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Бавлинской центральной районной больницы, пишет пресс-служба Минздрава.

В зданиях заменены окна, двери, напольные покрытия, проведена внутренняя отделка, модернизированы системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и вентиляции.

Первым открыл свои двери обновленный ФАП в деревне Бакалы. После ремонта, расположенный в здании сельского дома культуры, ФАП стал просторнее и комфортнее, с удобной зоной ожидания для пациентов.

В системе здравоохранения в настоящее время строятся 53 объекта.



Рената Валеева