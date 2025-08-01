В Татарстане обновлены ФАПы в Бавлинском районе
Первым открыл свои двери обновленный ФАП в деревне Бакалы
В текущем году капитальный ремонт проведен в Бакалинском и Ваешурском фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Бавлинской центральной районной больницы, пишет пресс-служба Минздрава.
В зданиях заменены окна, двери, напольные покрытия, проведена внутренняя отделка, модернизированы системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и вентиляции.
Первым открыл свои двери обновленный ФАП в деревне Бакалы. После ремонта, расположенный в здании сельского дома культуры, ФАП стал просторнее и комфортнее, с удобной зоной ожидания для пациентов.
В системе здравоохранения в настоящее время строятся 53 объекта.
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