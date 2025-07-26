В Татарстане близится к завершению строительство 47 фельдшерско-акушерских пунктов

За последние две недели было сдано девять ФАПов

В Татарстане продолжается масштабное строительство социальных объектов в рамках реализации государственных и республиканских программ. Об этом доложил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Дамир Шайдуллин.

В сфере образования возводится 13 объектов, в том числе восемь общеобразовательных учреждений, где выполнение строительно-монтажных работ составляет 69%. Строительство пяти детских садов находится на стадии готовности 45%.

В системе здравоохранения в настоящее время строятся 53 объекта. Особое внимание уделяется развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), по 47 из которых выполнение строительно-монтажных работ достигло 81%. За последние две недели было сдано девять ФАПов. Готовность шести других объектов здравоохранения составляет 65%.

Министерство по делам молодежи реализует программы по строительству 11 объектов. Готовность трех молодежных центров составляет 61%. В рамках республиканской программы ведется строительство восьми детских оздоровительных лагерей, где выполнено 44% от планового объема работ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В список спортивных объектов включено 23 сооружения, среди которых крупнейшим является центр развития футбола (готовность — 43%). На строительстве четырех футбольных манежей подрядчики выполнили 82% строительно-монтажных работ.

Рената Валеева