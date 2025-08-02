Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов
Местами на западе возможен кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами на западе возможен кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер восточный 4—9 м/с, местами с порывами до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов, на западе +20 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +27 до +32 градусов, в Казани — от +29 до +31 градуса.
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