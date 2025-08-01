В казанском поселке Салмачи ограничат движение до 10 сентября

Это связано с проведением строительных работ по прокладке водопровода

Фото: Анастасия Фартыгина

В поселке Салмачи Приволжского района Казани на месяц будет ограничено движение транспортных средств. Это связано с проведением строительных работ по прокладке водопровода, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

С 8 августа по 10 сентября текущего года частично будет закрыта проезжая часть в районе дома №58 на улице Овражной в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Серебряной.

В Казани с 6 по 10 августа 2025 года пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике «Ночная Казань». В связи с этим введут временные ограничения на движение транспорта.

Рената Валеева