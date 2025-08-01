КФУ запустит программы для решения кадровой проблемы в сфере охраны природы

Выпускники смогут работать инспекторами, лаборантами-исследователями и техниками-экологами

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КФУ разработал две новые образовательные программы — бакалавриат и магистратуру по специальности «Заповедное дело». Обучение по новым программам начнется в 2026 году, сообщает пресс-служба Минлесхоза.



Программа бакалавриата ориентирована на подготовку специалистов для контрольно-надзорной, научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности в заповедниках. Выпускники смогут работать инспекторами, лаборантами-исследователями и техниками-экологами.

Магистратура в свою очередь нацелена на подготовку научных сотрудников и руководителей учреждений, а также предоставляет возможность повышения квалификации и карьерного роста для действующих сотрудников ООПТ.

Часть практических занятий планируется проводить непосредственно на ООПТ.

По информации Минприроды России, через платформу «Работа в России» поступило 212 заявок на подготовку кадров по целевым программам. Ведомство согласовало 184 заявки и направило их в правительство для формирования квоты приема на 2026—2027 учебные годы.

Общая площадь лесов в Татарстане составляет 1,2 млн гектаров, а лесистость региона равна 17,4%.

Рената Валеева