Трамп заявил о разработке плана по борьбе с голодом в секторе Газа

Он обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в том, что они крадут и перепродают гуманитарную помощь, предназначенную для населения анклава

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его администрация разрабатывает план по борьбе с голодом в секторе Газа. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios, пишет ТАСС.

— Мы хотим помочь людям. Мы хотим помочь им жить. Мы хотим, чтобы людей кормили. Это то, что должно было произойти давным-давно, — заявил Трамп.

Американский лидер выразил обеспокоенность сообщениями о голоде в секторе Газа и обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в том, что они крадут и перепродают гуманитарную помощь, предназначенную для населения анклава.

С 2 марта 2025 года международная помощь не поступает в анклав, поскольку Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия осуществляется через пункты Фонда гуманитарной помощи Газе, управляемого Израилем и США.

Однако ХАМАС утверждает, что «большую часть помощи сбрасывают по воздуху в опасные районы, которые ранее были эвакуированы, что делает эти поставки неэффективными и ставит под угрозу жизни мирных жителей».

Минздрав палестинского полуэксклава Газа сообщил о критическом росте числа смертей, связанных с недоеданием, на фоне продолжающейся блокады. По данным ведомства, общее число погибших от голода и недоедания достигло 154, включая 89 детей.

Рената Валеева