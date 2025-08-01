Трамп вернул в школы США общенациональный тест на физподготовку, упраздненный Обамой

В определенный период тест включал в себя, в частности, выполнение до 40 отжиманий, 10 подтягиваний и забег на время

Фото: Динар Фатыхов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возрождении общенационального теста на проверку уровня физической подготовки школьников, первоначально введенного в 1950-х годах. Об этом сообщает газета Washington Post. Цель инициативы — улучшить физическую форму американской молодежи и не допустить отставания от европейских сверстников.

Тест был упразднен в 2012 году администрацией экс-президента Барака Обамы, которая заменила его специальной программой, ориентированной на общее здоровье молодежи, а не только на набор физической формы. Об этом пишет РИА «Новости».

Содержание новой версии теста пока неизвестно. Ранее, в определенный период, тест включал в себя, в частности, выполнение до 40 отжиманий, 10 подтягиваний и забег на время.

Согласно тексту указа, опубликованного на сайте Белого дома, решение о возвращении теста связано с тревожной тенденцией ухудшения здоровья и физической подготовки школьников. В документе упоминаются высокие показатели ожирения, хронических заболеваний и плохого питания среди американских детей.

Решение Трампа вернуть общенациональный тест на физподготовку, который многие американцы вспоминают как «бич детства», вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Сторонники инициативы считают, что она поможет улучшить здоровье нации и повысить конкурентоспособность американской молодежи, а критики опасаются, что тест будет оказывать чрезмерное давление на школьников и может усугубить проблемы, связанные с низкой самооценкой.

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Рената Валеева